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​Жуткий взрыв в Китае: число жертв резко выросло, новые видео момента ЧП

пятница, 22 марта 2019, 09:31

Число жертв взрыва, произошедшего 21 марта на химическом заводе в приморском китайском городе Яньчэне, возросло до 47 человек.

О этом пишет Reuters.

Кроме того, более 600 человек получили различные ранения, и власти опасаются, что количество жертв техногенной катастрофы может вырасти. Сейчас 32 раненых находятся в критическом состоянии.

Пострадали также дети из расположенного неподалеку детсада. Сколько всего пострадало от взрыва на заводе по производству пестицидов компании Tianjiayi Chemical Company, спасатели пока затрудняются сказать: все еще идет эвакуация.

Сообщается, что в домах за 1,5 км от завода вылетели окна, а огонь перебросился на расположенные рядом предприятия, сгорели десятки авто.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 17 марта на территории меткомбината "Азовсталь" в Мариуполе произошел пожар, жители слышали взрывы и видели яркие вспышки.

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