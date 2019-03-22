​Жуткий взрыв в Китае: число жертв резко выросло, новые видео момента ЧП

Число жертв взрыва, произошедшего 21 марта на химическом заводе в приморском китайском городе Яньчэне, возросло до 47 человек.
О этом пишет Reuters.
Кроме того, более 600 человек получили различные ранения, и власти опасаются, что количество жертв техногенной катастрофы может вырасти. Сейчас 32 раненых находятся в критическом состоянии.
Пострадали также дети из расположенного неподалеку детсада. Сколько всего пострадало от взрыва на заводе по производству пестицидов компании Tianjiayi Chemical Company, спасатели пока затрудняются сказать: все еще идет эвакуация.
Сообщается, что в домах за
Ранее "Апостроф" сообщал, что 17 марта на территории меткомбината "Азовсталь" в Мариуполе произошел пожар, жители слышали взрывы и видели яркие вспышки.