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Сашко с Галичины: Сталингулаг ответил на откровения московского беглеца из СБУ
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Сашко с Галичины: Сталингулаг ответил на откровения московского беглеца из СБУ

понедельник, 25 марта 2019, 14:37

Якобы бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, который сбежал в Россию, заявил на пресс-конференции в Москве, что российский оппозиционный Telegram-канал "Сталингулаг" создан СБУ.

В свою очередь, Сталингулаг ответил на обвинение.

"Не Саня из Дагестана, а Сашко с Галичины", - говорится в сообщении блогера.

Как известно, ранее в России журналисты писали, что за популярным каналом "Сталингулаг" стоит 26-летний Александр Горбунов родом из Махачкалы, проживающий в Москве. Кроме Горбунова над каналом якобы работает целая команда – райтеры и PR-менеджеры.

В свою очередь главред российского издания "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов поставил под сомнение независимость самого беглого Прозорова.

"Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что телеграм-канал "Сталингулаг" создан и контролируется спецслужбами Украины" А кем контролируется (и контролировался) Василий Прозоров? Будем наблюдать", - говорится в Telegram-канале aavst.

Как сообщал "Апостроф", Прозоров, который сбежал в Россию, рассказал на пресс-конференции в Москве, что после Евромайдана работал на российские спецслужбы.

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