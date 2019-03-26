В Европе принят закон, который изменит интернет: в чем его суть

Европарламент поддержал директиву об авторском праве в интернете, согласно которой обяжут онлайн-сервисы делиться доходами с авторами произведений и редакциями СМИ.

Об этом сообщает ВВС.

Уточняется, что за нее проголосовали 348 депутатов Европейского парламента, 278 были против.

В Европарламенте отметили, что принятие этой директивы является "важным шагом к исправлению ситуации, в которой несколько компаний заработали огромные суммы денег и при этом не выплачивали должным образом вознаграждения тысячам журналистов и креативщикам, от работы которых они зависят".

Многие художники, уверены, что новые правила обеспечат им честный заработок. В то же время другие предостерегают, что новые правила уничтожат генерируемый пользователями контент.

Известно, что новые правила не будут касаться публикаций, размещенных некоммерческим способом в онлайн-энциклопедиях, как Википедия или GitHub. Также документ позволяет бесплатно использовать материалы, защищенные авторским правом, для сохранения культурного наследия.

Как сообщал "Апостроф", ранее Европейский парламент принял важнейшее решение для будущего Земли.