​Европу засыпало мощными апрельскими снегопадами: впечатляющие фото и видео

3-4 апреля в Швейцарии и альпийских регионах Франции и Италии прошли сильные снегопады.

Об этом сообщает телеканал RTS.

Самые серьезные проблемы из-за снега возникли в Швейцарии, куда зима вернулась вечером 3 апреля. В некоторых горных районах выпало до 70 см снега. В стране было нарушено железнодорожное, воздушное и автомобильное сообщение.

Из-за высокого снежного покрова на автотрассах возникали заторы. В горах на высоте свыше 2 км объявлена высокая лавинная опасность.

По данным Europe 1, в некоторых горных районах Франции выпало до 80 см снега. По данным энергетической компании Enedis, из-за падения деревьев на линии электропередачи днем 4 апреля без света оставались 50 тысяч домов в департаментах Верхняя Савойя (35 тысяч домов), Изер (9 тысяч домов) и Савойя (6 тысяч домов).

В Италии сильные снегопады прошли в административных областях Ломбардия и Пьемонт. В некоторых районах насыпало до 1 метра снега.

Today in Switzerland: More #SnowJo than #MoJo ... The wind is too strong even for my special storm mic windshield... pic.twitter.com/I1lG3V5G0A