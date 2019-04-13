В Бразилии произошло обрушение жилых многоэтажек: фото, видео и данные о погибших

12 апреля в столице Бразилии - Рио-де-Жанейро - обрушились два многоэтажных жилых дома.

Об этом пишет Globo.

Власти Рио-де-Жанейро уже заявили, что оба дома, которые были высотой от четырех до шести этажей, являлись незаконными.

О причинах происшествия пока не сообщается.

Moradores ajudam no resgate de uma criança dos escombros do desabamento que aconteceu na manhã desta sexta-feira, em dois prédios na Muzema.#muzema #ODia pic.twitter.com/b8THYyJDjI — Jornal O Dia (@jornalodia) 12 апреля 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", 28 марта в Новобаварском районе Харькова на 24-летнего мужчину обрушились балки с элементами стены со второго этажа дома.

13 марта в результате обрушения школы в нигерийском городе Лагос более 100 человек оказались под завалами. Прибывшие на место спасатели смогли достать из-под завалов десятерых детей.