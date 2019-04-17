Экс-президент Перу покончил с собой во время ареста: подробности и видео

В среду, 17 апреля, бывший президент Перу Алан Гарсия выстрелил себе в голову, когда полицейские прибыли в его дом в Лиме, с намерением задержать его по делу о коррупции.

Об этом сообщает Reuters.

Как передает издание, 69-летний политик выстрелил себе в голову до того, как полицейские успели его арестовать. Гарсию госпитализировали в критическом состоянии в больницу, где ему сделали операцию.

Местные СМИ позже сообщили, что врачи боролись за его жизнь, однако Гарсия скончался.

Отметим, что полиция Перу получила ордер на предварительное заключение Гарсии сроком на десять дней по делу в отмывании денег и сговоре с отягчающими обстоятельствами.

Бывшего президента подозревают в получении взяток от бразильской строительной компании Odebrecht во время его второго срока правления в 2006-2011 годах. По версии следствия, это связано со строительством линии метро в Лиме. При этом, сам Гарсия отрицал все обвинения во взяточничестве.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России совершил самоубийство миллиардер из партии Путина.