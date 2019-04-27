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​В сети высмеяли реакцию Кремля на приговор российской шпионке в США

суббота, 27 апреля 2019, 10:31
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Пользователи сети высмеяли заявление МИД РФ относительно ареста российской шпионки в США Марии Бутиной.

О реакции российского Дипведомства пишут РосСМИ.

Известно, что Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы за сговор с целью незаконной работы на правительство РФ.

"Наша соотечественница осуждена только за то, что является гражданкой России. <...> Этот приговор - позорное пятно на американской судебной системе, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ", - заявили в МИД.

В посольстве России в США назвали решение суда "вопиющим беззаконием" и "параноидальной русофобией". Они заявили, что Бутина - политическая заключенная, ставшая "жертвой провокации спецслужб и произвольного применения репрессивных законодательных норм США". Дипломаты настаивают на невиновности россиянки и требуют немедленно ее освободить.

Пользователи сети бурно отреагировали на заявление Кремля.

"Русофобия - это нынешнее руководство в кремле, остальное – последствия", "Так она же сама признала свою вину.. Видно опять венесуэльский порошок долетел до рашкованских дипломатов", "Россия - тяжело больная страна. Под каждым кустом ей мерещится русофобия", "В Кремле сидят сказочные дол...бы, вы скажете, что это оскорбление, но как быть, если они реальные дол...е6ы, а не сказочные? Никогда ещё в юридической практике такие вопросы не обсуждались!", "у мида один текст на всё))", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", суд в Вашингтоне вынес приговор россиянке Марии Бутиной, которую обвиняют в шпионаже в пользу Кремля.

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