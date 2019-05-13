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Между США и Европой назревает "военный" скандал: что известно

понедельник, 13 мая 2019, 19:20
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В мире назревает скандал между ЕС и США, которые предупредили страны о том, что текущие оборонные планы ставят под угрозу десятилетия интеграции трансатлантической оборонной индустрии и военного сотрудничества в рамках НАТО.

Об этом говорится в письме Пентагона руководству ЕС с 1 мая, содержание которого стало известно испанской газете El Pais.

Как передает издание, в письме можно прочесть завуалированные угрозы политических и экономических репрессий, если Брюссель будет и дальше пытаться продвигать европейские проекты по разработке вооружения при участии других стран, не обязательно США.

Письмо пришло вскоре после того как Европарламент 18 апреля дал предварительное согласие на создание Европейского оборонного фонда.

Кроме того, США выступают против условий так называемой Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) – программы, направленной на более тесное сотрудничество в сфере безопасности и обороны, в которой принимают участие 25 государств-членов ЕС.

"США глубоко обеспокоены принятием регламента относительно Европейского оборонного фонда и общими условиями PESCO" - говорится в письме.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что США могут устроить катастрофу для ЕС.

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