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Россия готовит новую атаку: в Ирландии озвучили опасное предположение

понедельник, 13 мая 2019, 12:24
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Правительство Ирландии предупредили о риске шпионажа со стороны спецслужб России после внедрения новых технологий широкополосного доступа в интернет и создания пятого поколения мобильной связи 5G.

Об этом сообщает газета The Times.

По данным ирландской разведки, Россия может использовать новые технологии для промышленного шпионажа, а также проникновения в другие страны ЕС. Они подозревают, что доступ в интернет и мобильная связь, которые планируется внедрить по всей Ирландии, станут целью иностранных разведывательных служб. Также в аналогичных преступлениях подозревают и Китай.

По информации ирландских военных, Россия и Китай уже в значительной степени активизировали свою деятельность по сбору разведданных в Ирландии, что может представлять серьезную угрозу национальной безопасности.

Отмечают, что Главное разведывательное управление России недавно попыталось скомпрометировать государственную систему связи. Однако причина ирландской разведке неизвестна. Также говорится и о Китае, который активизировал шпионскую деятельность на территории Ирландии. По данным разведслужб, Пекин в первую очередь заинтересован в краже технологий и сборе информации о политике ЕС.

"Невозможно недооценивать долгосрочный подход Китая к сбору разведданных и краже технологий. Ирландия расплачивается за то, что она "Кельтский тигр" (термин, используемый для описания экономического роста Ирландии - ред.). Китай заинтересован в Ирландии, потому что там есть все технологические компании", - подчеркнул старший научный сотрудник Королевского института оборонных исследований Марк Галеотти.

При этом Галеотти отметил, что Россия видит в Ирландии прежде всего плацдарм для проникновения в Великобританию, Голландию и Францию. По его словам, в Москве не уважают сдержанный подход к противодействию деятельности своих спецслужб, которого предпочитают придерживаться в Дублине.

В то же время младший министр юстиции Ирландии Дэвид Стэнтон признал растущую уязвимость своей страны к кибератакам. Кроме того, растет обеспокоенность относительно адекватности реагирования правительства на угрозы национальной безопасности и защиты важнейших объектов инфраструктуры. В частности, во избежание дипломатических инцидентов правительство не признает присутствие в Ирландии иностранных разведслужб.

Как сообщал "Апостроф", в России предприниматели заявили о том, что обнаружили в китайской бытовой технике "чипы", которые способны шпионить за своими владельцами.

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