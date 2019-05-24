RU   UA   EN  

пятница, 24 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

24 мая

19:46
На выставке электромобилей в Киеве показали новую Tesla: эксклюзивные фото
19:21
​В России произошло новое опасное ЧП с пассажирским самолетом: опубликованы фото
19:06
​Источник оценил перспективы получения Украиной денег от МВФ
19:03
Украинцу-ветерану в Италии могут дать огромный срок: фото из зала суда
18:53
​Во сколько Украине обойдется роспуск Рады: названа сумма
18:51
​Под Одессой за два дня умерло два младенца: названы причины
18:21
​Школьники в России устроили "БДСМ-вечеринку" на последнем звонке: фото и видео
17:57
Был нужен на концертах: Луценко рассказал об отношениях с Зеленским
17:50
Изменения в украинском правописании: в Кабмине раскрыли подробности
17:28
​Есть два варианта: соратник Зеленского рассказал о переезде с Банковой
17:20
Президент "Динамо" сделал заявление о главном тренере
17:20
Партия Порошенко сменила название
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В России произошло новое опасное ЧП с пассажирским самолетом: опубликованы фото

пятница, 24 мая 2019, 19:21
переглянути новину українською

24 мая с лайнером рейса "Москва-Ижевск" произошел несчастный случай.

Об этом сообщают российские СМИ, публикуя фото с места ЧП.

"Вот так сейчас выглядит "Суперджет", выполнявший рейс Москва-Ижевск. Перед взлетом летчики забыли отцепить трос заземления. На подлете к Ижевску, когда выпустили шасси - он размотался, начал бить по фюзеляжу, пробил несколько десятков дыр", - сообщает Mash.

Самолет приземлился, но эксперты говорят, что все могло кончится гораздо хуже. Сейчас он на ремонте, от полетов отстранен.

Как сообщал "Апостроф", в России самолет, следовавший из Кипра в Самару, не запланировано сел в аэропорту Краснодара. Известно, что у самолета отказала топливная система. Спустя 5-6 часов пассажиров посадили в этот же самолёт, который отремонтировали.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Начало приключения: зарубежные СМИ о президенте Зеленском

Начхать на Украину: о чем Путин пытается договориться с США

Путин задумал большую сделку с США по Украине: что нужно знать

Разменная монета или поле боя: что будет с Украиной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: