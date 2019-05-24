​В России произошло новое опасное ЧП с пассажирским самолетом: опубликованы фото

24 мая с лайнером рейса "Москва-Ижевск" произошел несчастный случай.

Об этом сообщают российские СМИ, публикуя фото с места ЧП.

"Вот так сейчас выглядит "Суперджет", выполнявший рейс Москва-Ижевск. Перед взлетом летчики забыли отцепить трос заземления. На подлете к Ижевску, когда выпустили шасси - он размотался, начал бить по фюзеляжу, пробил несколько десятков дыр", - сообщает Mash.

Самолет приземлился, но эксперты говорят, что все могло кончится гораздо хуже. Сейчас он на ремонте, от полетов отстранен.

Как сообщал "Апостроф", в России самолет, следовавший из Кипра в Самару, не запланировано сел в аэропорту Краснодара. Известно, что у самолета отказала топливная система. Спустя 5-6 часов пассажиров посадили в этот же самолёт, который отремонтировали.