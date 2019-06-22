Изменения климата: активисты в Германии приступили к действиям для спасения планеты, фото

В Германии прошел многотысячный протест активистов, которые борются за экологию планеты.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Так, 21 июня около 8 тысяч протестующих из города Ахен направились к крупному угольному карьеру Гарцвайлер, а на следующий день они выдвинулись к Рейнскому буроугольному бассейну. Эти места выбрали не случайно, ведь жителей ближайших деревень хотят переселить из-за расширения площади угольной добычи. Кроме того, данная отрасль загрязняет воздух и приближает изменения климата, с чем и борются активисты.

На митинге также присутствовали правоохранители, которые наблюдали за порядком во время акции. Одной из групп активистов удалось прорвать полицейское оцепление угольного карьера, после чего активисты побежали через поле к котловану. Полицейские остановили несколько групп, используя слезоточивый газ.

Отмечают, что 21 июня на саммите в Брюсселе лидеры стан ЕС не смогли договориться о создании к 2050 году условий, исключающих отрицательное воздействие на климат. Из-за возражений восточноевропейских стран участники встречи ограничились общей декларацией, в которой лишь подтверждается принципиальная приверженность данной цели. Уже несколько месяцев подряд участники молодежного движения Fridays for Future проводят массовые акции в защиту климата. Однако политики считают их требования слишком радикальными.

Недавно участники движения опубликовали список своих требований. Главное из них - ограничение глобального потепления в пределах 1,5 градуса по Цельсию, как это и предусмотрено Парижским соглашением по климату. Кроме того, активисты выступают за отказ ФРГ от использования угля к 2030 году, полный переход на возобновляемые источники энергии к 2035 году и введение налога на выбросы углекислого газа.

Фото: REUTERS

Как сообщал "Апостроф", международная группа ученых дала прогноз наихудшего сценария глобального потепления, который может привести к войнам и голоду.