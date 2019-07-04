Смертельное ЧП на салюте в Минске: появились фото разрушенного авто и видео момента взрыва

Появились снимки и видео взрыва салютной установки во время празднования Дня независимости в Минске (Беларусь), вследствие которого погибла женщина.

Соответствующие кадры публикует euroradio.by.

Поздно вечером 3 июля во время праздничного салюта произошёл трагический инцидент, осколками ранило 10 человек, из них от полученных ранений скончалась женщина.

СК возбудил уголовное дело по факту "нарушения правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих".

Сообщается, что во время салюта "произошло четыре взрыва фейерверочных изделий". Салютные установки были разрушены, в разные стороны разлетелись осколки.

Как сообщал "Апостроф", появились подробности гибели женщины во время празднования Дня независимости в Минске.