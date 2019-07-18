В Британии подняли в небо грозу российских подлодок: фото и видео боевого самолета

Американская компания Boeing показала видео полета нового морского патрульного самолета P-8A Poseidon, который был построен для ВВС Великобритании.

Полет был совершен в Рентоне (американский штат Вашингтон) еще 12 июля.

Флот P-8A Poseidon призван обеспечивать наблюдение, противолодочные операции и борьбу с надводными кораблями. Он будет базироваться на заводе в Теквиле.

Также отмечается, что на самолет установят различные системы и подсистемы, а также проведут дальнейшие испытания.

P-8 может нести до девяти тонн вооружения. Он имеет пять внутренних и шесть внешних точек подвески.

Кроме Великобритании поставки этих самолетов планируются в США, Австралию, Индию, Норвегию и Новую Зеландию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский истребитель перехватил американский патрульный противолодочный самолет P-8 "Посейдон" в небе над аннексированным РФ Крымом.