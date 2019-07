В Британии подняли в небо грозу российских подлодок: фото и видео боевого самолета

Американская компания Boeing показала видео полета нового морского патрульного самолета P-8A Poseidon, который был построен для ВВС Великобритании.

Полет был совершен в Рентоне (американский штат Вашингтон) еще 12 июля.

Флот P-8A Poseidon призван обеспечивать наблюдение, противолодочные операции и борьбу с надводными кораблями. Он будет базироваться на заводе в Теквиле.

Также отмечается, что на самолет установят различные системы и подсистемы, а также проведут дальнейшие испытания.

P-8 может нести до девяти тонн вооружения. Он имеет пять внутренних и шесть внешних точек подвески.

The first @RoyalAirForce #P8A Poseidon takes to the skies for its first flight.



RELEASE: https://t.co/6icuV9KYcB pic.twitter.com/AvTKDnmgVh