В Британии подняли в небо грозу российских подлодок: фото и видео боевого самолета

Американская компания Boeing показала видео полета нового морского патрульного самолета P-8A Poseidon, который был построен для ВВС Великобритании.
Полет был совершен в Рентоне (американский штат Вашингтон) еще 12 июля.
Флот P-8A Poseidon призван обеспечивать наблюдение, противолодочные операции и борьбу с надводными кораблями. Он будет базироваться на заводе в Теквиле.
Также отмечается, что на самолет установят различные системы и подсистемы, а также проведут дальнейшие испытания.
P-8 может нести до девяти тонн вооружения. Он имеет пять внутренних и шесть внешних точек подвески.
The first @RoyalAirForce #P8A Poseidon takes to the skies for its first flight.— Boeing Defense (@BoeingDefense) July 15, 2019
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Кроме Великобритании поставки этих самолетов планируются в США, Австралию, Индию, Норвегию и Новую Зеландию.
Ранее "Апостроф" сообщал, что российский истребитель перехватил американский патрульный противолодочный самолет P-8 "Посейдон" в небе над аннексированным РФ Крымом.