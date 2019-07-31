​Макаревич спел о кровавом разгоне протестующих в Москве: видео

Российский музыкант Андрей Макаревич записал песню о разгоне несанкционированного митинга в Москве.

Видео он опубликовал в Facebook.

Песня посвящена сотрудникам правоохранительных органов, которые "лупят безоружных резиновой палкой".

"Я знаю, зачем тебе рация, каска и едкий в баллончике газ. Скажи, для чего тебе черная маска с прорезями для глаз? Возможно, что ты перед внутренним взором рисуешь себя ослепительным Зорро, который по факту готов мочить неразумных врагов. […] Только, я полагаю, задача у маски немного другая: она, чтобы не было видно, когда вам становится стыдно", - говорится среди прочего в тексте песни.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 27 июля, в Москве (Российская Федерация) на митинге "За честные выборы" в поддержку независимых кандидатов на выборах в городскую думу скандировали знаменитую кричалку о президенте Российской Федерации Владимире Путине.