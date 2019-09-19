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Мексику накрыла страшная стихия: опубликовано видео

четверг, 19 сентября 2019, 17:12
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На западные регионы Мексики обрушился мощный ураган под названием "Лорена".

Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Сейчас стихия находится в 115 километров к юго-востоку от муниципалитета Кабо-Корриентес в штате Халиско и движется на северо-запад со скоростью 13 километров в час.

Скорость ветра оценивается в 120 километров в час, порывы - в 150 километров в час. Предупреждения о сильных проливных дождях действует в штатах Халиско, Колима, Мичоакан, Герреро и Наярит.

Напомним, 3 сентября утром на пляж Paradise Beach Park (Флорида, США) волна от урагана "Дориан" вымыла на берег пакеты с наркотиками.

Как сообщал "Апостроф", американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало видеозапись, как выглядит ураган "Дориан" из космоса.

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