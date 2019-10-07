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Трамп выдал безумный пост, пригрозив уничтожить Турцию

понедельник, 07 октября 2019, 21:27
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Президент США Дональд Трамп опубликовал твит, в котором угрожает разрушить экономику Турции.

"Если Турция сделает что-то, что я, по моей великой и непревзойденной мудрости, посчитаю недопустимым, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции", - написал в своем Twitter американский лидер.

При этом Трамп сознался, что имеет опыт в разрушении экономики, поскольку "делал это и раньше".

В следующем посте глава Белого дома конкретизировал свои требования к Турции, заметив, что "они (турецкое правительство) должны следить за захваченными в плен боевиками ИГИЛ и их семьями".

Американский президент превознес заслуги США в победе над ИГИЛ и завил: "настало время другим жителям региона, некоторым из которых принадлежит огромное богатство, защитить свою собственную территорию. США — ВЕЛИКИЕ!".

Как сообщал "Апостроф", раньше президент США Дональд Трамп официально разрешил включить Польшу в американскую программы по отмене виз.

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