В Малайзии задержали судно с десятками украинцев: названа причина

У берегов Малайзии задержали судно, на борту которого находились 22 украинца.

Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Судно New Orion правоохранители задержали 21 ноября в территориальных водах у восточного побережья штата Джохор. На его борту было 23 члена экипажа, из них 22 - украинцы. В управлении морской полиции объясняют, что судно, не получив согласия, опустило якорь. Это считают нарушением норм морского судоходства.

"По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого - украинцы. Держим дело на контроле", - прокомментировал ситуацию Василий Кирилич.

Добавил, что с украинцами на борту корабля на связь уже вышел консул.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что захваченные в Керченском проливе россиянами украинские корабли 18 ноября вернулись домой.

По материалам "УП"