RU  UA  EN

воскресенье, 24 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

24 ноября

05:27
Пришлось "бежать" из Киева: реальная героиня сериала "Чернобыль" рассказала о себе и муже-герое, видео
04:33
К Земле приблизился неизвестный ранее гигантский астероид
02:32
Астрономы показали невидимую часть Млечного пути: впечатляющие фото
01:25
Ели волосы и бумагу: появилось видео и жуткие подробности про детей-маугли в Днепре
00:23
Пытали паяльной лампой: в Киеве похитили и жестоко издевались над мужчиной

23 ноября

23:53
Глава Приватбанка попал в больницу: в сети появились тревожные данные
23:20
Умер один из последних представителей исчезающего вида животных: фото и видео
23:07
Андрей Данилко заявил о желании покинуть Х-фактор
22:47
Под Черниговом водитель насмерть сбил школьницу и сбежал: опубликованы фото
22:21
Ехал к "старым друзьям": в Украине задержали известного вора в законе, фото и видео
21:42
Стыдно комментировать: в Украине рассказали, кто снял унитазы с кораблей в российском плену
21:30
Двойное наказание: в сети показали неудачливого "героя парковки"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Малайзии задержали судно с десятками украинцев: названа причина

суббота, 23 ноября 2019, 14:59
переглянути новину українською

У берегов Малайзии задержали судно, на борту которого находились 22 украинца.

Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Судно New Orion правоохранители задержали 21 ноября в территориальных водах у восточного побережья штата Джохор. На его борту было 23 члена экипажа, из них 22 - украинцы. В управлении морской полиции объясняют, что судно, не получив согласия, опустило якорь. Это считают нарушением норм морского судоходства.

"По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого - украинцы. Держим дело на контроле", - прокомментировал ситуацию Василий Кирилич.

Добавил, что с украинцами на борту корабля на связь уже вышел консул.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что захваченные в Керченском проливе россиянами украинские корабли 18 ноября вернулись домой.

По материалам "УП"

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Протест умер - да здравствует протест: взорвет ли Иран Ближний Восток

Волна Майданов: к чему приведут протесты в Латинской Америке и причем тут Украина

Сирийский блицкриг Эрдогана: возможен ли раскол между Турцией и НАТО

Разъединенное Королевство: как Brexit ставит Британию на грань распада

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: