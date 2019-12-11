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В США устроили кровавую бойню посреди улицы, много погибших: фото

среда, 11 декабря 2019, 08:36
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В городе Джерси-Сити (США) неизвестные устроили перестрелку, во время которой погибло шестеро людей, среди которых – полицейский.

Об этом сообщает CNN.

Стрельба на улицах города началась по непонятным причинам около 12.30 по местному времени и длилась около часа, из-за нее начали закрывать магазины и учебные заведения.

Полиция заблокировала опасную территорию, для участия в спецоперации прибыли отряды спецназа, полиция штата и агенты ФБР.

Во время перестрелки были ликвидированы двое подозреваемых в атаке. В здании, где находились злоумышленники, были обнаружены тела еще трех убитых гражданских лиц.

Преследуя преступников, погиб один из офицеров полиции. Он попал в засаду и получил смертельное пулевое ранение в голову. Еще трое полицейских во время перестрелки были ранены, им оказана медицинская помощь.

Городские власти не считают происшествие террористической атакой.

Как сообщал "Апостроф", раньше неизвестный открыл стрельбу во Французском квартале американского города Новый Орлеан, в результате чего 11 человек получили ранения.

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