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США приняли историческое решение о признании геноцида армян

четверг, 12 декабря 2019, 23:01
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Американский Сенат единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году, которую неоднократно блокировали сенаторы.

Об этом сообщает BBC.

"Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время", - заявил сенатор-республиканец Тед Круз.

Сенатор-демократ Боб Менендес неоднократно представлял резолюцию о геноциде армян, однако ее блокировали другие сенаторы.

В ноябре резлюцию заблокировали сенатор от республиканской партии Линдси Грэм, а также сенатор-республиканец Дэвид Пердью.

По правилам любой сенатор может представить резолюцию или заблокировать ее.

В октябре резолюция о признании геноцида армян была принята Палатой представителей конгресса подавляющим большинством голосов.

Для того, чтобы признание геноцида армян стало официальной позицией США, резолюция должна быть одобрена обеими палатами конгресса и подписана президентом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал принятие резолюции о признании геноцида армян историческим событием.

Турция признает, что многие армяне, проживавшие на территории Османской империи, были убиты в столкновениях с османскими вооруженными силами во время Первой мировой войны и после нее. Но Анкара оспаривает число погибших и не соглашается с тем, что убийства армян были систематически организованы и являлись геноцидом.

Конгресс США долгое время медлил с признанием резни армян геноцидом из-за опасений ухудшения отношений с союзником по НАТО. Однако в последнее время на ситуацию, кроме военной операции Анкары в Сирии, повлияло также решение Турции купить российские ЗРК С-400 вопреки позиции США.

Недавно "Апостроф" писал о том, что в то время, как на большинстве современных территорий Украины происходил жестокий Голодомор, унесший жизни миллионов людей, советские деятели из НКВД устраивали вечеринки на дачах и яхтах за государственный счет.

Голодомор 1932-1933 годов - тяжкое преступление советского режима против украинского народа. 21 октября Комитет по петициям немецкого Бундестага признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом.

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