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В ОАЭ объявили приятную новость для туристов

понедельник, 06 января 2020, 20:30
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Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) одобрило введение многократных туристических виз сроком на пять лет

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "РИА Новости".

Такое решение по визам касается всех иностранцев, отметил премьер-министр страны Мухаммед бен Рашид Аль Мактум после первого в 2020 году заседания эмиратского правительства. Он также заявил, что цель властей ОАЭ - сделать страну одним из основных туристических направлений мира и добавил, что Эмираты готовы ежегодно принимать 21 миллион туристов.

Отмечают, что сейчас туристы могут посещать ОАЭ по бесплатной многократной визе, которую выдают на срок до 90 дней. Пока неизвестно, будут ли взимать сбор за новые визы и когда их начнут выдавать.

Как сообщал "Апостроф", в США кардинально изменили условия для выдачи виз иностранным гражданам, которые намерены посетить территорию государства.

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