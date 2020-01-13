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Известный россиянин опозорился циничным заявлением об авиакатастрофе в Иране: видео

понедельник, 13 января 2020, 07:37
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Российский дизайнер, изобретатель, бизнесмен, блогер, путешественник Артемий Лебедев высмеял авиакатастрофу украинского самолета МАУ в Иране.

Он опубликовал свой ролик с высказыванием на YouTube-канале.

По словам Лебедева, причиной крушения стала "техническая неисправность".

"Это все летающие сараи. И, скорей всего, экономится там на всем, на чем только можно, покупаются какие-то "левые" запчасти. Я думаю, что авиация - это не самая сильная сторона современной Украины", - сказал он.

Пользователи сети с гневом отреагировали на слова блогера.

Напомним, трагедия произошла 8 января в городе Тегеран. На борту самолета были 167 пассажиров и члены экипажа, все погибли на месте. Эксперт изначально называл несколько причин авиакатастрофы.

Как сообщал "Апостроф", 12 января командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами публично извинился за сбитый по ошибке украинский самолет МАУ в среду, 8 января в небе над Ираном.

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