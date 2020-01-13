Совершили ошибку: в Иране сделали эмоциональное заявление из-за катастрофы самолета МАУ

В воскресенье, 12 января командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами публично извинился за сбитый по ошибке украинский самолет МАУ в среду, 8 января в небе над Ираном.

Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

"Мне никогда не было так совестно в своей жизни ... Мы совершили ошибку, и множество наших сограждан погибли из-за нее. Мы просим прощения", - сказал он.

По его словам, "той ночью все американские самолеты и вертолеты в Персидском заливе были подняты в воздух".

"Мы все были в атмосфере войны", - добавил командующий.

Напомним, трагедия произошла 8 января в городе Тегеран. На борту самолета были 167 пассажиров и члены экипажа, все погибли на месте. Эксперт изначально называл несколько причин авиакатастрофы.

Как сообщал "Апостроф", ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал заявление, что у канадской разведки есть данные, подтверждающие версию попадания ракеты в украинский самолет в Иране.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что "не верит" в версию крушения украинского самолета в Иране из-за технической неисправности.

Позже официальный представитель правительства Ирана Али Рабей назвал "лживыми" заявления мировых лидеров, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой.

Американский канал ABC News сделал видеореконструкцию ракетной атаки Ирана на самолет МАУ, который потерпел крушения в Тегеране.