Коронавирус "атаковал" новую страну и оказался еще опаснее

Из-за распространения опасного коронавируса, получившего название 2019-nCoV, в китайской провинции Гуандуне ввели чрезвычайный режим, а в Сингапуре зарегистрировали первый случай заболевания.

Об этом сообщили в Telegram-канале FTP со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения Китая.

Как сказано в сообщении, в Китае фиксируют дальнейшее распространения вируса, в связи с этим в провинции Гуандуне был введен режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, первый случай заболевания был зафиксирован на Сингапуре.

Китайских медиков встревожил также тот факт, что один из симптомов заражения коронавирусом не подтвердился у всех заболевших.

"У нескольких человек, умерших от нового вируса в КНР, не было симптомов лихорадки, что может осложнить глобальные усилия по проверке зараженных путешественников, когда они прибывают в аэропорты и другие туристические центры", - цитируют сообщение китайских органов здравоохранения.

Как сообщал "Апостроф", опасный коронавирус из Китая 22 января уложил на больничную койку еще двоих людей в Санкт-Петербурге.