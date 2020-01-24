Появились первые позитивные данные о борьбе со смертельным коронавирусом

Медикам в Китае удалось полностью вылечить 56-летнюю женщину, которая заразился смертельно опасным коронавирусом.

Об этом сообщили в Национальной комиссии здравоохранения Китая.

Женщина попала в стационар 15 января. Начиная с 10 января, она жаловалась на слабость, головокружение и температуру. Врачи подтвердили, что их пациентка больна атипичной пневмонией, которую вызывает коронавирус.

Состояние постепенно улучшалось, и температура тела была в пределах нормы в течение 6 дней. Значительно улучшились респираторные симптомы.

Напомним, что коронавирус, получивший название 2019-nCoV, продолжает забирать жизни и распространяться по странам. Число жертв уже превысило 20 человек. Власти Китая закрыли выезд из города Ухань (проживает почти 12 млн человек), откуда началось распространение новой болезни. Автобусное, железнодорожное и авиасообщение с городом прервано.

Как информировал "Апостроф" ранее, в Китае приняли важное решение о передвижении граждан через распространение коронавируса.