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Австралию охватила новая волна пожаров: фото и видео

суббота, 01 февраля 2020, 08:02
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В Австралии на юге от столицы Канберры снова пылает пожар, от которого раньше пострадали много животных.

Об этом сообщает ВВС.

Из-за бушующего огня местные власти объявили чрезвычайное положение, так как это самая пожарная опасность на данной территории за почти два десятилетия.

Чиновники заявили, что горит более 18 500 гектаров. Жителей пригорода Канберры призывают "не терять бдительности" и быть готовыми к возможной эвакуации.

"Территория столицы Австралии столкнулась с наихудшей угрозой пожара после разрушительных пожаров 2003 года", - сказал главный министр Эндрю Барр.

Отмечают, что на небольшой территории между Сиднеем и Мельбурном проживает около 400 000 человек. В 2003 году во время пожаров в пригороде Канберры Бухаре погибли четыре человека, еще 500 человек были ранены, стихия разрушила и повредила 470 домов.

Министр предупредил, что пожары "могут стать неконтролируемыми", поскольку температура выросла до 40 градусов за Цельсием, а также их усилил сильный ветер.

По его словам, больше всего пламя бушевало южнее района Туггеранонг, в 20 минутах езды от здания парламента в Канберре. Он добавил, что чрезвычайное положение дает дополнительные возможности спасателям действовать "пока Канберра под угрозой".

Напомним, что пожары рядом с городом бушуют на протяжении нескольких недель. Так, 23 января аэропорт Канберры закрыли, когда огонь подобрался близко к его периметра. Тогда погибли трое американских пожарных, их самолет потерпел крушение над зоной пожаров близ города, в регионе Снежные горы.

Как сообщал "Апостроф", Австралию после смертельных пожаров накрыли пылевые бури, а до этого здесь были зафиксированы сильные дожди.

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