Открыла глаза политикам: 17-летняя экоактивистка номинирована на Нобелевскую премию мира

Шведские политики Йенс Холм и Хакан Свеннелинг (Левая партия) выдвинули 17-летнюю экоактивистку Грету Тунберг, которая ранее стала человеком года по версии журнала Time, на Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщает Associated Press.

Политики из Швеции, которые внесли это предложение, аргументировали свой выбор тем, что известная экоактивистка приложила много усилий, чтобы открыть глаза политикам и государственным деятелям на климатический кризис. По их мнению, "мероприятия по уменьшению выбросов и соблюдению Парижского соглашения также являются актом мира".

Как сообщал "Апостроф", ранее шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала участников Всемирного экономического форума в Давосе остановить добычу ископаемых видов топлива.