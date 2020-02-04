Коронавирус продолжает "завоевывать" мир: появились новые жуткие видео с больными

Во вторник, 4 февраля на территории Австралии подтвердили еще один случай заражения коронавирусом нового типа у 8-летнего ребенка из китайского города Ухань, который путешествовал в составе туристической группы.

Об этом сообщает государственная служба новостей Австралии ABC News.

Это уже третий заболевший в составе этой туристической группы, приехавшей из Китая в штат Квинсленд на северо-востоке Австралии. Ранее госпитализировали двоих взрослых - 44-летнего мужчину и 42-летнюю женщину. Ребенок находится в изоляции в университетской больнице Голд-Коста, его состояние оценивают как стабильное.

Заболевший мальчик стал первым ребенком на континенте, у которого подтвержден диагноз заражения коронавирусом. Всего в Австралии зафиксировано 13 случаев инфицирования.

Тем временем в сети продолжают публиковать новые видео из больниц, где находятся инфицированные больные. На одном из них - женщина в китайском городе Ухане плачет во время отправки еды своему сыну-врачу, который находится на карантине.





Как сообщал "Апостроф", врачи больницы в столице Таиланда Бангкоке пришли к выводу, что состояние зараженных новым коронавирусом, значительно улучшалось после одновременного приема лекарств от ВИЧ и гриппа.