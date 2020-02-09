Как после аварии на ЧАЭС: сеть потрясло свежее видео опустевших улиц Китая

Китайский город Ухань с населением в 11 миллионов человек продолжает находится на карантине из-за смертельного коронавируса 2019-nCoV: на его улицах практически не видно людей.

Соответствующее видео было опубликовано "ABC News".

В сети у многих пользователей кадры вызвали ужас. Некоторые даже начали паниковать и писать о том, что официальное число жертв вируса якобы сильно занижено. Им отвечают, что в период выходных на китайский Новый год в городах и без угрозы вируса немного людей.

"Как после аварии на Чернобыльской АЭС", "Сейчас самое время там снимать натурный сериал про зомби-апокалипсис. На декорациях и компьютерной графике можно сэкономить десятки миллионов", "И по мосту такой Уилл Смит шкандыбает с собачкой…", – пишут комментаторы.

Ухань, один из крупнейших городов Китая, с населением в 11 млн человек:



pic.twitter.com/LYRjXbGoDw — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) February 8, 2020

Как ранее сообщал "Апостроф", по состоянию на 9 февраля в Китае официально зарегистрировано 811 смертей от пневмонии, которая вызвана коронавирусом. При этом врачами подтверждено более 37 тысяч случаев заражения.