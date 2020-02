Ирак впервые за 12 лет засыпало снегом: фантастические фото и видео

В столице Ирака Багдаде, впервые за 12 лет выпал снег, жители города очень обрадовались снегопаду.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Снег в Багдаде заметили утром, 11 февраля, когда температура воздуха опустилась до -2 градусов.

Горожане изрядно обрадовались снегу, а потому делали фото, игрались в снежки, прежде чем снег растаял в полдень

Своими радостными впечатлениями жители Багдада делились в социальных сетях.

Обрадовались снегу и участники антиправительственных протестов, которые разбили палатки на площади Тахрир.

"Это был прекрасный момент", - поделилась впечатлениями одна из митингующих Мариам.

Следует заметить, что снегопад является распространенным явлением в горном северном регионе Ирака. Впрочем, он редко падает в Багдаде. Последний раз столица видела снег в 2008 году.

Last night it was snowing in #Baghdad ... something very unique as it never happened before in such way.#Iraq @UNFCCC pic.twitter.com/p7PPmV4qAh