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Ирак впервые за 12 лет засыпало снегом: фантастические фото и видео

вторник, 11 февраля 2020, 17:03
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Фото: Associated Press Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/v-bagdade-vpervye-za-poslednie-12-let-vypal-sneg-1489683.html

В столице Ирака Багдаде, впервые за 12 лет выпал снег, жители города очень обрадовались снегопаду.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Снег в Багдаде заметили утром, 11 февраля, когда температура воздуха опустилась до -2 градусов.

Горожане изрядно обрадовались снегу, а потому делали фото, игрались в снежки, прежде чем снег растаял в полдень

Своими радостными впечатлениями жители Багдада делились в социальных сетях.

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Обрадовались снегу и участники антиправительственных протестов, которые разбили палатки на площади Тахрир.

"Это был прекрасный момент", - поделилась впечатлениями одна из митингующих Мариам.

Следует заметить, что снегопад является распространенным явлением в горном северном регионе Ирака. Впрочем, он редко падает в Багдаде. Последний раз столица видела снег в 2008 году.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в то время как на большей части Украины в середине зимы нет снега, в Саудовской Аравии буквально засыпало осадками одну из провинций.

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