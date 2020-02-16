Во Франции разбился самолет: фото и видео с места трагедии

На юге Франции небольшой туристический самолет потерпел крушение, в результате чего погибли четыре человека.

Об этом сообщает France 3.

Самолет вылетел из города Ангулем (регион Пуату-Шаранта) и разбился в нескольких километрах к северу от взлетно-посадочной полосы аэродрома Мийо-Ларзак около 13.00 (14:00 по киевскому времени) в городе Крессель.

По неизвестным причинам пилот потерял управление, а самолет загорелся при столкновении.

В результате катастрофы погиб пилот самолета и трое пассажиров.

По факту крушения начато расследование, в ходе которого специалисты установят причины катастрофы.

Как сообщал "Апостроф", в Южной Калифорнии (США) потерпел крушение самолет, на борту которого находились четыре человека, все они погибли.