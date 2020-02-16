RU  UA  EN

понедельник, 17 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

16 февраля

23:40
Оля Цибульская неожиданно появилась на шоу Голос країни-10 - кто повернулся Lime
23:30
Кафе на популярном курорте расстреляли из автомата: опубликованы фото
22:55
Во Франции разбился самолет: фото и видео с места трагедии
21:25
В России мужчина устроил кровавую бойню на глазах у собственного ребенка: фото
18:50
Журналисты раскрыли странные подробности встречи Помпео и топ-дипломата Путина
18:34
10 нелепых трендов из "нулевых", которые снова возвращаются в моду Lime
18:07
Ветер сносит самолеты и корабли: опубликованы впечатляющие кадры шторма "Деннис"
16:58
В России девушка поплатилась жизнью за победу в сомнительном конкурсе, видео
14:18
Финал отбора на Евровидение-2020 обрастает скандалами. А ведь так хорошо все начиналось Lime
12:31
В России мужчина сбросил женщину в реку, но погиб сам: детали ЧП и видео момента
12:04
HBO снимет новых "Друзей" с теми же актерами - как сегодня выглядят Фиби, Чендлер и другие герои Lime
10:44
Хотел убить батюшку: очевидец раскрыл жуткие детали резни в храме России, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Во Франции разбился самолет: фото и видео с места трагедии

воскресенье, 16 февраля 2020, 22:55
переглянути новину українською

На юге Франции небольшой туристический самолет потерпел крушение, в результате чего погибли четыре человека.

Об этом сообщает France 3.

Самолет вылетел из города Ангулем (регион Пуату-Шаранта) и разбился в нескольких километрах к северу от взлетно-посадочной полосы аэродрома Мийо-Ларзак около 13.00 (14:00 по киевскому времени) в городе Крессель.

По неизвестным причинам пилот потерял управление, а самолет загорелся при столкновении.

В результате катастрофы погиб пилот самолета и трое пассажиров.

По факту крушения начато расследование, в ходе которого специалисты установят причины катастрофы.

Как сообщал "Апостроф", в Южной Калифорнии (США) потерпел крушение самолет, на борту которого находились четыре человека, все они погибли.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Коронавирус уже убил более 1000 человек: что сейчас происходит

Боже, храни королеву: какой будет для Британии жизнь после Брекзит

Коронавирус "шагает" по миру: уже почти 1000 зараженных - все подробности

Между Зеленским и Путиным возник "еврейский вопрос"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: