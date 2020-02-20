Видимость упала до нуля: в Канаде в жутком ДТП разбились сотни авто, много раненых, видео

В канадском Монреале из-за сильного снегопада столкнулись 200 автомобилей и пострадали много людей.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на CBC News.

Трагедия произошла на шоссе №15. В результате погибли два человека, а также 90 людей получили травмы разной степени тяжести. По словам местных чиновников, 60 человек получили легкие ранения, 30 - были госпитализированы с более серьезными травмами.

По предварительной информации, причиной масштабной аварии стал внезапный снежный порыв, который мгновенно снизил видимость на трассе почти до нуля.

Как пишет Radio Canada, по оценкам властей, было повреждено более 100 автомобилей и около десятка грузовиков. Отмечают, что в аварию попал и школьный автобус, который столкнулся с автоцистерной. По данным полиции никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Из-за ДТП шоссе закрыто в обоих направлениях. 10-километровый отрезок загруженной трассы в пригороде одного из крупнейших городов Канады пока не проездной. Спасатели убирают поврежденные машины.

Как сообщал "Апостроф", в Краснодарском крае России из-за непогоды в аварию попали более 30 машин.