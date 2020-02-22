Лгут о коронавирусе: в США выдвинули против России громкие обвинения

Ложь и фейки об эпидемии коронавируса организовано распространяются в сети с аккаунтов, связанных с Россией.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на чиновников Госдепартамента США.

По их словам, в Twitter, Facebook и Instagram используются боты для продвижения темы, запущенной РФ, на нескольких языках.

"Намерение России состоит в том, чтобы сеять раздор и подрывать институты США изнутри, в том числе путем скрытых кампаний по оказанию деструктивного влияния. Распространяя дезинформацию о коронавирусе, Россия пытается угрожать общественной безопасности, отвлекая от глобальных ответных мер в сфере здравоохранения", – заявил и.о. помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Филипп Рикер.

По данным источников, кампания РФ по дезинформации "продвигает необоснованные теории заговора о том, что США стоят за вспышкой COVID-19 в явной попытке нанести ущерб имиджу США во всем мире".

В частности, заявления, которые циркулируют в соцсетях, содержат утверждения о том, что вирус - "попытка США вести экономическую войну с Китаем", "биологическое оружие, произведенное ЦРУ", или "часть предпринимаемых Западом усилий по распространению антикитайской риторики".

Как сообщал "Апостроф", за 21 февраля количество умерших в результате заражения коронавирусом COVID-19 в Китае достигло 2345 человек, подтверждено 76 тысяч 288 случаев заражения.