RU  UA  EN

воскресенье, 23 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

23 февраля

11:42
Это не "хорватский сценарий": эксперт указал на важный нюанс с совместными патрулями на Донбассе
11:28
Готовим дома мясную Шурпу: рецепт и секреты восточной кухни Lime
08:24
На Евровидение-2020 от Украины едет группа Go-A: что нужно знать об этих ребятах и их песне Lime
00:03
Скандал в финале Нацотбора на Евровидение: группа TVORCHI обвинила техперсонал в подставе Lime

22 февраля

22:25
В Украине выбрали представителя на Евровидении-2020 - смотрим выступление победителя Нацотбора Lime
20:53
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом: что известно Lime
19:10
10 любопытных деталей из советского кино, которые заметит не каждый Lime
18:10
Финал Нацотбора на Евровидение 2020: кто победил и как выступили участники Lime
16:20
В день финала Нацотбора на Евровидение-2020 TVORCHI представили клип на конкурсную песню: видео Lime
14:22
Ирина Билык впервые рассказала о страшной болезни, из-за которой не смогла родить сама Lime
12:53
alyona alyona выпустила трек "Коли ховають молодих" - он о тех, чья жизнь оборвалась слишком рано Lime
11:42
Официально объявлено о возвращении "Друзей" на экраны: когда выйдет новый эпизод сериала Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Трамп неожиданно стал "героем" индийского кино: опубликовано видео

воскресенье, 23 февраля 2020, 12:20
переглянути новину українською

Президент США Дональд Трамп накануне визита в Индию предстал перед пользователями сети в образе персонажа болливудского фильма "Бахубали: Рождение легенды".

Соответствующий ролик американский президент опубликовал в Twitter.

В опубликованном видео Трамп - в традиционном индийском облачении. Вооруженный мечом и копьем, он разит врагов-демократов, а потом отдыхает от битвы на коленях первой леди Мелании Трамп.

В ролике присутствуют также дочь президента США Иванка, его зять Джаред Кушнер и премьер-министр Индии Нарендра Моди с супругой. Основой этого видео стали фрагменты болливудского фильма "Бахубали: Рождение легенды".

"С нетерпением жду встречи с моими друзьями в Индии!" - написал в своем твите Дональд Трамп.

Как известно, Трамп намерен посетить Индию с двухдневным визитом в понедельник, 24 февраля. У американского президента запланированы переговоры с индийским руководством относительно поправок к индийскому закону о гражданстве, религиозной свободы, снижении напряженности в индо-пакистанских отношениях.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство решением Американской киноакадемии, вручившей четыре "Оскара" фильму Пон Чжун Хо "Паразиты".

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Коронавирус уже убил более 1000 человек: что сейчас происходит

Боже, храни королеву: какой будет для Британии жизнь после Брекзит

Коронавирус "шагает" по миру: уже почти 1000 зараженных - все подробности

Между Зеленским и Путиным возник "еврейский вопрос"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: