Трамп неожиданно стал "героем" индийского кино: опубликовано видео

Президент США Дональд Трамп накануне визита в Индию предстал перед пользователями сети в образе персонажа болливудского фильма "Бахубали: Рождение легенды".

Соответствующий ролик американский президент опубликовал в Twitter.

В опубликованном видео Трамп - в традиционном индийском облачении. Вооруженный мечом и копьем, он разит врагов-демократов, а потом отдыхает от битвы на коленях первой леди Мелании Трамп.

В ролике присутствуют также дочь президента США Иванка, его зять Джаред Кушнер и премьер-министр Индии Нарендра Моди с супругой. Основой этого видео стали фрагменты болливудского фильма "Бахубали: Рождение легенды".

Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG