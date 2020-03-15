Забеспокоились даже террористы: в ИГИЛ дали рекомендации своим "бойцам" по коронавирусу

Террористы "Исламского государства" рекомендовали своим последователям воздержаться от посещения государств, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом сообщает сообщил телеканал "Аль-Арабия".

"Здоровым людям не следует посещать пострадавшие от вируса государства, а зараженным – не следует из них выезжать. Не забывайте прикрывать рот и нос, когда чихаете и кашляете. Регулярно мойте руки. Помните, от прокаженных надо бежать, как ото льва", - говорится в электронной газете "Аль-Наба", которая выпускается ИГИЛ.

Напомним, за все время с начала вспышки коронавируса зарегистрировано 156 399 случаев заражения. Вылечились от COVID-19 71 689 человек, а умерли - 5 429.

Как сообщал "Апостроф", в то время как в Китае заболевания коронавирусом идет на спад, то в Европе смертельный COVID-19 набирает обороты.