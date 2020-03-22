RU  UA  EN

воскресенье, 22 марта
  • НБУ:USD 27.05
  • НБУ:EUR 29.00
НБУ:USD  27.05
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 марта

21:11
Коронавирус побежден: счастливые бабушки, которые выздоровели от страшной болезни
20:31
Ангела Меркель ушла на карантин из-за коронавируса: фото
19:57
Меньше умерших, но: в Италии назвали цифры по коронавирусу за сутки
19:30
Тысячи зараженных за считанные часы: коронавирус набирает обороты в США
19:09
Поход в салон придется отложить: 5 советов по уходу за ногтями в домашних условиях Lime
17:15
Чехия попала в громкий скандал с партией масок для Италии
12:52
В Италии назвали главные причины огромной смертности от коронавируса
12:33
В Хорватии произошло мощное землетрясение: есть погибшие, видео
08:54
В России автобус попал в жуткое ДТП с переворотом: много погибших, фото
07:57
Остановка строек и заводов: до чего может дойти карантин из-за коронавируса
07:28
США вышли в "лидеры" по распространению коронавируса: последние данные
07:09
Теперь у меня дома 10 кг гречки - что с ней делать? 3 полезных рецепта на каждый день Lime
Все новости

Коронавирус побежден: счастливые бабушки, которые выздоровели от страшной болезни

воскресенье, 22 марта 2020, 21:11
переглянути новину українською

Появились фото пожилых женщин из разных уголков мира, которым удалось справиться с коронавирусом.

Их фото публикуют в сети.

Так, на этой фотографии - 95-летняя бабушка, которая стала первой пациенткой в городе Модена (Италия), которую вылечили от коронавируса.

На втором фото 103-летняя жительница Ирана, которая вернулась домой после победы над коронавирусом. Она держит лист бумаги, где написано: "Я победила вирус короны".

А на этом снимке - 98-летняя китаянка, которая тоже теперь полностью здорова и счастлива.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Украина попала в топ-33 самых уязвимых для коронавируса стран.

Подробнее о том, когда эпидемия коронавируса пойдет в Украине на спад, читайте в материале "Апострофа": Коронавирус перезагрузит Украину с нуля – Влад Росс.

Фотогалереи

Все
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта

Читайте также

Во всем виноваты Билл Гейтс, метеориты и мобильная связь: почему мир болеет коронавирусом

Новые жертвы и гигантские очереди: что творится в Украине и мире - свежий обзор за 20 марта

Транспортный хаос и очередь в крематории: как коронавирус превращает жизнь в "ад" - свежий обзор

Зараженная Рада и 8 тысяч смертей в мире: как коронавирус атакует планету - последние данные

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: