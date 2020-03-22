Коронавирус побежден: счастливые бабушки, которые выздоровели от страшной болезни

Появились фото пожилых женщин из разных уголков мира, которым удалось справиться с коронавирусом.

Их фото публикуют в сети.

Так, на этой фотографии - 95-летняя бабушка, которая стала первой пациенткой в городе Модена (Италия), которую вылечили от коронавируса.

На втором фото 103-летняя жительница Ирана, которая вернулась домой после победы над коронавирусом. Она держит лист бумаги, где написано: "Я победила вирус короны".

А на этом снимке - 98-летняя китаянка, которая тоже теперь полностью здорова и счастлива.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Украина попала в топ-33 самых уязвимых для коронавируса стран.

Подробнее о том, когда эпидемия коронавируса пойдет в Украине на спад, читайте в материале "Апострофа": Коронавирус перезагрузит Украину с нуля – Влад Росс.