Коронавирус в Испании продолжает убивать: опубликована новая жуткая статистика

В Испании уже зафиксировано более 33 тысяч случаев инфицирования смертельным коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает BNOnews.

Власти Испании заявили о 4 517 новых случаях заражения в стране. Также резко возросло количество умерших от вируса: за сутки зафиксировано 462 смертельных случая. Это самое большое ежедневное увеличение, зарегистрированное до настоящего времени.

В целом от COVID-19 скончались 2182 испанца. По данным медиков, 87% умерших - это люди старше 70 лет.

Отметим, что Испания занимает 4 место в мире по количеству зараженных коронавирусом. От вируса выздоровели 3,3 тысяч человек.

Как ранее сообщал "Апостроф", итальянские эпидемиологи обнародовали данные про первых 3,2 тысяч пациентов, умерших от коронавируса.