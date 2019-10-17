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Температура как в Африке: синоптик ошарашила украинцев свежим прогнозом

четверг, 17 октября 2019, 11:58
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В пятницу, 18 октября, в Украине продолжится теплая и сухая погода, температура воздуха по-прежнему будет одной из самых высоких в Европе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

Днем в Украине прогнозируется от 18 до 24 градусов тепла – почти так же тепло, как в северной Африке.

Небо будет солнечным и ясным, вероятность осадков – низкая. В то же время, утром и ночью на страну опустятся туманы, которые будут ухудшать видимость до 300-500 метров.

В Киеве 18 октября также будет сухо, ясно и тепло: около 19-20 градусов тепла.

По словам синоптика, на выходных погодная ситуация не изменится.

Напомним, подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Лето посреди осени: какой будет погода до конца недели.

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