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Террористы устроили бойню в христианской церкви: десятки погибших

понедельник, 17 февраля 2020, 20:41
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Группа вооруженных боевиков атаковала одну из протестантских церквей в городе Панси на севере Буркина-Фасо (Западная Африка). Во время теракта погибли по меньшей мере 24 человека, еще 18 человек получили ранения. Власти называют содеянное терактом.

О случившейся в воскресенье, 16 февраля, трагедии сообщает AP.

Как сказано в сообщении, боевики расстреляли людей, находившихся в храме, убили священника и подожгли церковь. Среди 24 погибших были как христиане, так и мусульмане. Еще 18 человек получили ранения, трое - были похищены.

Нападавшие также разграбили близлежащие продуктовые магазины. Власти называют происшедшее террористическим актом.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ноябре 2019 года под Киевом СБУ задержала одного из руководителей террористической организации "Исламское государство".

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