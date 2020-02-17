Террористы устроили бойню в христианской церкви: десятки погибших

Группа вооруженных боевиков атаковала одну из протестантских церквей в городе Панси на севере Буркина-Фасо (Западная Африка). Во время теракта погибли по меньшей мере 24 человека, еще 18 человек получили ранения. Власти называют содеянное терактом.

О случившейся в воскресенье, 16 февраля, трагедии сообщает AP.

Как сказано в сообщении, боевики расстреляли людей, находившихся в храме, убили священника и подожгли церковь. Среди 24 погибших были как христиане, так и мусульмане. Еще 18 человек получили ранения, трое - были похищены.

Нападавшие также разграбили близлежащие продуктовые магазины. Власти называют происшедшее террористическим актом.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ноябре 2019 года под Киевом СБУ задержала одного из руководителей террористической организации "Исламское государство".