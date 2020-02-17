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В России судья внезапно признал СССР незаконным государством: появилась реакция Кремля

понедельник, 17 февраля 2020, 13:34
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Один из судей Конституционного суда РФ предложил считать Россию государством, непричастным к тоталитарным преступлениям. В российском парламенте удивились такому предложению юриста.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант" .

Член судейской коллегии Константин Арановский в "особом мнении" назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей. Такое предложение судья высказал в комментарии к постановлению КС по делу, связанному с компенсацией утерянного жилья детям пострадавших от политических репрессий.

В своем замечании Арановский предложил не рассматривать реабилитацию жертв советских репрессий как возмещение вреда, причиненного потерпевшему виновным лицом. Судья также предложил считать Россию государством , "непричастным к тоталитарным преступлениями ни "лично", ни в правопреемстве".

Позицию судьи назвали странной в российском парламенте, напомнив, что правопреемство не касается преемственности политического режима.

"Путать правопреемство и политический режим совершенно недопустимо, это азбука юриспруденции", - заметил первый зампред комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Как сообщал "Апостроф", ранее правнук Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал россиян "моральными уродами", отреагировав таким образом на результаты опроса о жертвах репрессий. В ходе опроса 46 процентов респондентов назвали "оправданными" жертвы советского народа в сталинскую эпоху.

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