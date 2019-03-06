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Главного врага Мадуро признали президентом более полусотни стран

среда, 06 марта 2019, 08:37

54 мировых государства признали Хуана Гуайдо, объявленного временным президентом на смену режима Николаса Мадуро, законным лидером Венесуэлы.

Такое заявление 6 марта сделал заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Роберт Палладино.

По его словам, в список этих государств входят страны из Западного полушария, а также Европы.

Палладино подчеркнул, что США будут сохранять свой курс внешней политики и поддержки Венесуэлы.

"Мы будем продолжать искать пути, которыми мы можем поддерживать гуманитарные потребности Венесуэлы с одной стороны, и мы продолжим просить другие страны делать то же самое", - сказал он.

В свою очередь Гуайдо призвал власти Испании высказать более жесткую позицию относительно кризиса в южноамериканской республике. Ранее испанские власти призвали не вмешиваться в ситуацию в Венесуэле и потребовали проведения досрочных выборов в стране.

"Я прекрасно понимаю позицию испанского правительства... Но, конечно, нам всегда хотелось бы, чтобы испанская позиция была более жесткой", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что по приказу лидера Венесуэлы Николаса Мадуро силовики сожгли грузовики с гуманитарной помощью США для венесуэльского народа.

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