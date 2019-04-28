В США вооруженный антисемит устроил смертельную стрельбу в синагоге: видео

В США (город Повэй, Калифорния) в синагоге произошла стрельба, в результате чего одна женщина погибла и еще трое получили ранения.

Об этом сообщает Fox News.

Вскоре полиция уже задержала 19-летнего подозреваемого. По словам шерифа округа Сан-Диего Билла Гора, им оказался местный житель, житель Сан-Диего. Его допрашивают правоохранители. По информации СМИ, на нападавшем был бронежилет и шлем. Как сообщается, нападавший был вооружен полуавтоматической винтовкой типа AR-15.

Позже стало известно имя предполагаемого нападавшего - Джон Ирнест. Как сообщает АР, он ранее находился под следствием в связи с пожаром в мечети в соседнем городе, произошедшим в марте.

Мэр города Стив Вос и президент США Дональд Трамп назвали произошедшее преступлением на почве ненависти.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США уволенный работник устроил смертельную бойню, в которой погибли пять человек.