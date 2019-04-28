RU   UA   EN  

воскресенье, 28 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

28 апреля

08:40
Волкер сделал эмоциональное заявление об Украине
08:35
Христос Воскрес! Как украинцы святили паску в пасхальную ночь
08:16
В США вооруженный антисемит устроил смертельную стрельбу в синагоге: видео
08:00
Пасха и именины Виктора: какой праздник 28 апреля
07:56
Пасха 2019: лучшие поздравления со светлым праздником - открытки, стихи, видео
07:56
Украинец, иди к нам: известный карикатурист рассмешил сеть яркой пародией на паспорта Путина
07:36
Боевики понесли на Донбассе тяжелые потери: много погибших и раненых
07:25
В Украине объявлено штормовое предупреждение на Пасху: карта погоды на 28 апреля
07:17
В Киеве мужчина устроил смертельное ЧП после ссоры с женой: фото и видео
06:30
Гороскоп на 28 апреля: Ракам нельзя лениться, а Львам не стоит отказывать в помощи
05:33
На помощь астронавтам прибыли созданные NASA космические "пчелы": фото и видео
04:42
Врачи впервые в мире использовали робота, который сам добрался до сердца: фото и видео
Все новости

В США вооруженный антисемит устроил смертельную стрельбу в синагоге: видео

воскресенье, 28 апреля 2019, 08:16
переглянути новину українською

В США (город Повэй, Калифорния) в синагоге произошла стрельба, в результате чего одна женщина погибла и еще трое получили ранения.

Об этом сообщает Fox News.

Вскоре полиция уже задержала 19-летнего подозреваемого. По словам шерифа округа Сан-Диего Билла Гора, им оказался местный житель, житель Сан-Диего. Его допрашивают правоохранители. По информации СМИ, на нападавшем был бронежилет и шлем. Как сообщается, нападавший был вооружен полуавтоматической винтовкой типа AR-15.

Позже стало известно имя предполагаемого нападавшего - Джон Ирнест. Как сообщает АР, он ранее находился под следствием в связи с пожаром в мечети в соседнем городе, произошедшим в марте.

Мэр города Стив Вос и президент США Дональд Трамп назвали произошедшее преступлением на почве ненависти.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США уволенный работник устроил смертельную бойню, в которой погибли пять человек.

Фотовзгляд

Все галереи
В Украине встретили Благодатный Огонь из Иерусалима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Был ли заговор: почему Трамп боится открыто "дружить" с Путиным

Венесуэла близка к войне: вмешательство США может стать фатальным - британский журналист

Переворот в Венесуэле: есть два выхода, но Путин не поможет

Стена имени Трампа: США на пороге нового кризиса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: