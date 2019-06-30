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Остановить Путина: в США назвали оружие, которое поможет Украине

воскресенье, 30 июня 2019, 16:57
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Генерал армии США Дэвид Петреус, бывший глава ЦРУ, рассказал свое мнение о видах американского вооружения, которые могли бы помочь Украине противостоять агрессии со стороны России.

Об этом сообщает издание "Новое время".

"Запрос должен быть сделан на высокоточные ракеты, сложные системы непрямого огня, контрбатарейные радары, радары защиты от российских ракет", - привел примеры Петреус, подчеркнув, что такие виды вооружений и военных технологий Украине стоит просить у США, исходя из современного арсенала вооружений России.

По словам Петреуса, "важно помнить, что оружие эффективно, если оно находится в надежных и хорошо обученных руках".

"Поэтому я продолжаю настаивать на значимости реформы персонала (в украинской армии, - ред.)", - добавил Петреус.

В то же время он высоко оценил "силу и решительность" украинских военных.

"Меня это не перестает удивлять, - признал американский генерал, ранее руководивший военными операциями на Гаити, в Боснии, Ираке и Афганистане. - То, как украинская армия, не воевавшая десятки лет, настолько успешно последние пять лет противостоит весьма профессиональной и боевой армии россиян. Я не ожидал такой смелости, храбрости и такой профессиональной работы".

Как сообщал "Апостроф", сенат США принял законопроект, предлагающий увеличить помощь на безопасность Украине до $300 млн.

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