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В США начали продавать боевые дроны, оснащенные огнеметом: фото и видео

воскресенье, 21 июля 2019, 00:28
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Фото: соцсети

В США поступил в продажу дрон, который оснастили огнеметом.

Об этом сообщают местные СМИ.

Известно, что модель получила название Throwflame TF-19 Wasp. Этот беспилотник способен поражать цели на расстоянии до 10 метров, а топливного бака на 4,5 литра достаточно, чтобы непрерывно поливать огнем свою цель на протяжении 100 секунд.

Его построили на базе дрона DJI S1000 с контроллером полета A2, литий-полимерной батареей емкостью 16 тысяч мАч и пультом дистанционного управления TBS Tango R/C.

Стоит новый беспилотник 1499 долларов США, но за отдельную плату можно добавить усиленный приемник и пульт управления, чтобы расширить радиус действия аппарата.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США заявили о сбитом военным кораблем иранском беспилотнике.

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