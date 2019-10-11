В США задержали знаменитую оскароносную актрису: в чем ее обвиняют, фото и видео

В США задержали актрису Джейн Фонду, которая участвовала в акции против изменения климата.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на телеканал АВС News.

Оказывается, что полицейские неоднократно предупреждали ее и около десяти протестующих, чтобы они покинули ступени Капитолия.

"Пусть приходят арестовывать", - сказала актриса накануне участия в акции. Она рассказала, что на четыре месяца перебралась в Вашингтон, чтобы приложить все усилия в поддержку экологического движения.

Отметим, что ранее Джейн Фонда признавалась, что проводить акции возле здания Конгресса каждую пятницу ее вдохновила шведская активистка Грета Тунберг.

Как сообщал "Апостроф", стало известно, что в США арестовали двух бизнесменов, которые подали в суд на украинского олигарха Игоря Коломойского.