В США задержали знаменитую оскароносную актрису: в чем ее обвиняют, фото и видео

В США задержали актрису Джейн Фонду, которая участвовала в акции против изменения климата.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на телеканал АВС News.

Оказывается, что полицейские неоднократно предупреждали ее и около десяти протестующих, чтобы они покинули ступени Капитолия.

"Пусть приходят арестовывать", - сказала актриса накануне участия в акции. Она рассказала, что на четыре месяца перебралась в Вашингтон, чтобы приложить все усилия в поддержку экологического движения.

.@Janefonda is the THIRD arrest here at the US Capitol... The moment it happened...@WUSA9 #ClimateChange #FireDrillFriday #breaking pic.twitter.com/wWoZggYloN