В США задержали знаменитую оскароносную актрису: в чем ее обвиняют, фото и видео

В США задержали актрису Джейн Фонду, которая участвовала в акции против изменения климата.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на телеканал АВС News.
Оказывается, что полицейские неоднократно предупреждали ее и около десяти протестующих, чтобы они покинули ступени Капитолия.
"Пусть приходят арестовывать", - сказала актриса накануне участия в акции. Она рассказала, что на четыре месяца перебралась в Вашингтон, чтобы приложить все усилия в поддержку экологического движения.
.@Janefonda is the THIRD arrest here at the US Capitol... The moment it happened...@WUSA9 #ClimateChange #FireDrillFriday #breaking pic.twitter.com/wWoZggYloN— Mike Valerio (@MikevWUSA) October 11, 2019
Отметим, что ранее Джейн Фонда признавалась, что проводить акции возле здания Конгресса каждую пятницу ее вдохновила шведская активистка Грета Тунберг.
CAPITOL POLICE preparing to arrest @JaneFonda and co, protesting climate change inaction.@WUSA9 #ClimateChange #FireDrillFriday #breaking pic.twitter.com/gj7dtKmq1Y— Mike Valerio (@MikevWUSA) October 11, 2019
Как сообщал "Апостроф", стало известно, что в США арестовали двух бизнесменов, которые подали в суд на украинского олигарха Игоря Коломойского.