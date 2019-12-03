Трамп ошарашил заявлением о сотрудничестве с Россией

Президент США Дональд Трамп уверен, что страны НАТО смогут поладить с Россией.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на CNN.

"Я думаю, что русский народ тоже хотел бы это увидеть", - добавил Трамп, ссылаясь на более тесные связи с Россией.

При этом, он уточнил, что у него с президентом Франции Эммануэлем Макроном одинаковые взгляды на этот вопрос.

"Цель НАТО может быть гораздо большей, и я думаю, что мы продемонстрировали эту гибкость за последние несколько лет", - сказал Трамп, заверив, что цель НАТО может быть гараздо большей.

В тоже время, французский лидер сказал, что, хотя "важно вести стратегический диалог с Россией, лидеры должны делать это без наивности".

Подробнее об отношениях США и России после инаугурации Трампа, читайте в материале "Апострофа": Путин разрушил все: миру грозит распространение ядерного оружия - экс-представитель НАТО в России.