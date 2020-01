В США произошла смертельная стрельба посреди улицы, много пострадавших: фото и видео

В Сиэтле (штат Вашингтон, США) произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще пять получили ранения.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает местная полиция.

По данным правоохранителей, стрелок открыл огонь возле рынка Пайк-плейс, который является популярным туристическим местом с интенсивным пешеходным движением. Сам злоумышленник скрылся с места преступления, его разыскивают.

Медики заявляют, что пострадавшая в результате стрельбы 55-летняя женщина находится в критическом состоянии, а 9-летний мальчик - в тяжелом. Состояние остальных троих пострадавших - 35-летнего и 34-летнего мужчин и 21-летнего парня - стабильное.

Just heartbreaking.

Among the 8 victims of the #seattleshooting is an 8-year-old boy, now listed in #serious condition. One person was killed. Shooter is still on the loose. #Q13FOX pic.twitter.com/eSIKMP2c8C