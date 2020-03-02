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Не из-за Украины: в США ослабили санкции против России

понедельник, 02 марта 2020, 21:55
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Соединенные Штаты Америки вывели из-под санкций две российские компании.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

США исключили из санкционных списков компании "Независимая нефтегазовая компания" и "Приморскнефтепродукт".

Отмечают, что Вашингтон ввел санкции против этих компаний в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна в июне 2017 года. Тогда ситуация в районе Корейского полуострова обострилась после ряда ракетных испытаний КНДР. Совет национальной безопасности США составил список мер по исключению Северной Кореи из глобальной финансовой системы.

Кроме того, предполагалось введение "вторичных санкций" против банков и фирм, ведущих коммерческую деятельность с Пхеньяном.

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп принял решение продлить на год санкции против России, введенные в связи с ее агрессией против Украины.




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