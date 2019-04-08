В Китае маленькая девочка сумела выжить после падения с 26 этажа

В Китае, в городе Чунцин маленькая девочка выпала с 26 этажа многоэтажного здания, но после падения выжила.

Об этом уведомило издание DailyMail, опубликовав видео с камер наблюдения у места падения ребенка.

Отмечается, что падение произошло 2 апреля.

На кадрах видео заметно, как ребенок выпадает из окна многоэтажного здания, пробивает крышу гаража и приземляется на парковку. После этого девочка неожиданно поднялась и пошла.

Ребенка оперативно доставили в больницу и провели полный медосмотр. Было выявлено, что вследствие падения у нее лишь перелом правой руки.

Сейчас ребенок в безопасности, находится под наблюдением врачей. Состояние ее стабильное.

Как сообщал Апостроф, в начале апреля в Запорожье школьница сумела самостоятельно отбиться от грабителя, который напал на нее и пытался снять с нее украшения в подъезде.