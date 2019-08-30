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На космодроме в Иране при запуске взорвалась ракета: опубликованы фото

пятница, 30 августа 2019, 07:45
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Фото: AP

В Иране на стартовой площадке одного из космических центров произошел взрыв.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на снимки со спутников.

В частности, на сделанных в четверг утром, 29 августа, снимках, на которые ссылается агентство, изображен иранский космодром в провинции Семнан. На фотографиях на стартовой площадке различим черный дым и тлеющие остатки ракеты.

"Что бы это ни было, оно взорвалось, и вы смотрите на тлеющие остатки того, чем это должно было быть", - прокомментировал агентству снимки старший научный сотрудник Института международных исследований Мидлбери в Монтерее Дэвид Шмерлер.

Отметим, что в ближайшие дни Иран должен был провести запуск спутника Nahid 1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Северодвинске (РФ) пострадавший после взрыва на военном объекте пациент получил дозу радиации, которая в тысячу раз превышает смертельную.

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