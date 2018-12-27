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В Вене неизвестные с оружием ворвались в церковь: есть раненые

четверг, 27 декабря 2018, 20:27

В четверг, 27 декабря, в столице Австрии, Вене, двое преступников совершили нападение на церковь, в результате которого пострадали несколько человек.

Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Из сообщения полиции Вены следует, что жертвами нападения стали монахи. Их нашли через два с половиной часа после происшествия связанными, некоторые были тяжело ранены.

Нападавших задержать не удалось. Полиция заявила, что не рассматривает версию теракта. Также отмечается, что некоторые из преступников могут все еще находиться в церкви.

"Поскольку речь идет о большом комплексе зданий, и в настоящий момент не исключено, что преступники и жертвы все еще находятся в здании, место преступления оцеплено, наши коллеги проводят там обыск", – сообщает полиция.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 11 декабря во французском городе Страсбург неизвестный открыл стрельбу по людям рядом с рождественским рынком.

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